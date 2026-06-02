Комбинированный удар по Киеву: известно о первой жертве, около 30 человек ранены

05:10 02.06.2026 Вт
1 мин
Перед атакой Воздушные Силы сообщали об угрозе с неба
aimg Юлия Маловичко
Фото: скорая возле больницы в Киеве (Gettty Images)

Россияне нанесли массированный и комбинированный удар по Киеву в ночь на вторник, в результате чего около 30 человек пострадали, известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Читайте также: Часть Киева осталась без света после комбинированной атаки РФ

Ткаченко также сообщил, что среди пострадавших жителей столицы есть дети.

"Количество пострадавших жителей города возросло до 29 человек, среди них - два ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал чиновник.

Незадолго до этого мэр Виталий Кличко сообщал, что 12 человек в Киеве были госпитализированы.

Еще из нового о последствиях от мэра - в Подольском и Дарницком районах пожары, в том числе пылали обломки от ракеты. По всей столице зафиксировано много других возгораний нежилых и жилых зданий, офисов, складов, гаражей и тому подобное.

Сообщалось также о неоднократных случаях возгорания автомобилей сегодня.

Больше всего последствий в столице после обстрела в ночь на вторник - в Подольском районе и на Оболони. Сообщалось о перебоях со светом в трех районах.

Более подробно о последствиях вражеского комбинированного удара по Киеву 2 июня - читайте в материале РБК-Украина.

