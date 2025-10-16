Комбінований удар по Харківщині: рятувальники показали фото наслідків

Нічний обстріл України 16 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 16 жовтня, атакували ряд регіонів ракетами та дронами, повітряна тривога оголошувалась по всій території України через загрозу аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія цієї ночі випустила понад 300 дронів та 37 ракет по Україні, знову застосувавши тактику подвійного терору. Під ударами опинилися критична інфраструктура та цивільні об’єкти у п’яти областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною збито, або подавлено 288 повітряних цілей, з яких 283 ворожих БпЛА, а також 5 керованих авіаційних ракет Х-59. Крім того, 18 ворожих ракет локаційно втрачені.

За його даними, під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині ворог бив по Ніжину, пошкоджено пошту, одна людина поранена. У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС.