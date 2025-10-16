RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Комбинированный удар по Харьковщине: спасатели показали фото последствий

Фото: спасатели показали фото последствий удара по Харьковской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударными дронами и ракетами атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Из-за многочасовой непрерывной комбинированной ракетно-дроновой атаки возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области, 4 человека пострадали в результате комбинированного российского удара по объектам инфраструктуры", - заявили в ГСЧС.

Отмечается, что ликвидация последствий вражеского террора продолжается. На местах обстрелов работают пожарные и пиротехники ГСЧС.

 

 

 

Ночной обстрел Украины 16 октября

Войска РФ сегодня ночью, 16 октября, атаковали ряд регионов ракетами и дронами, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины из-за угрозы аэробаллистических ракет "Кинжал".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия этой ночью выпустила более 300 дронов и 37 ракет по Украине, снова применив тактику двойного террора. Под ударами оказались критическая инфраструктура и гражданские объекты в пяти областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной сбито или подавлено 288 воздушных целей, из которых 283 вражеских БпЛА, а также 5 управляемых авиационных ракет Х-59. Кроме того, 18 вражеских ракет локально потеряны.

По его данным, под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине враг бил по Нежину, повреждена почта, один человек ранен. В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.

