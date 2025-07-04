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Комбінована атака на Київщину: наслідки фіксують у трьох районах, фото

Фото: наслідки російської атаки на Київську область (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Ірина Глухова

Київська область також опинилася під потужною комбінованою атакою російських дронів та ракет у ніч проти 4 липня. Пошкодження зафіксовані у трьох районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

Він зазначив, що повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин. Ворог бив по мирних населених пунктах. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

"Дякую нашим мисливцям в небі. Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА", - повідомив Калашник.

За інформацією голови ОВА, внаслідок обстрілу постраждалих серед населення області немає. Також вдалося не допустити влучань в критичну інфраструктуру. Однак зафіксовані численні пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, два приватні будинки та кілька автомобілів. 

У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежі покрівлі багатоповерхівки та гаражів, також зазнала пошкоджень будівля кінологічного центру, три авто та вікна у трьох квартирах. 

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені вікна освітнього закладу.

Оперативні служби вже працюють на місцях для усунення наслідків обстрілу.

 

Фото: наслідки російської атаки на Київську область (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Масована атака на Київ та область

Сьогодні вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, основний удар припав на Київ та Київську область. У багатьох районах спалахнули пожежі, є постраждалі.

Як повідомили у Повітряних силах, під час атаки РФ випустила рекордну кількість "Шахедів". Йдеться про 330 ударних дронів.

Також окупанти використали 11 ракет, серед них були аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 і чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Українські сили ППО знищили 268 безпілотників, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Крім того, після російського удару у Києві погіршилася якість повітря, рівень - забруднення - високий.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна.

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