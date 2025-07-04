Комбинированная атака на Киевскую область: последствия фиксируют в трех районах, фото

Он отметил, что воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 15 часов. Враг бил по мирным населенным пунктам. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Спасибо нашим охотникам в небе. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевской областью уже поражено почти 550 вражеских БпЛА", - сообщил Калашник.

По информации председателя ОВА, в результате обстрела пострадавших среди населения области нет. Также удалось не допустить попаданий в критическую инфраструктуру. Однако зафиксированы многочисленные повреждения гражданских объектов.

В частности, в Бучанском районе поврежден многоэтажный жилой дом, два частных дома и несколько автомобилей.

В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожары кровли многоэтажки и гаражей, также было повреждено здание кинологического центра, три авто и окна в трех квартирах.

В Броварском районе в результате атаки повреждены окна образовательного учреждения.

Оперативные службы уже работают на местах для устранения последствий обстрела.

Фото: последствия российской атаки на Киевскую область (facebook.com/mykola.kalashnyk)