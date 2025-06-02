Комбінована атака на Харків і область: що відомо про наслідки (фото)

Обстріл Харкова

У Харкові під удар потрапив Холодногірський район - ворожі БпЛА знищили складське приміщення приватного підприємства, пошкодили житлові будинки. Там постраждали шестеро людей, серед яких дитина. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу постраждалим.

У Київському районі міста вибухи балістичних ракет пошкодили фасади і вікна житлових багатоповерхівок, гуртожитки і транспортну інфраструктуру. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Удар по Харківській області

У Чугуєві атака дронів спричинила пожежу та руйнування складської будівлі, яка не експлуатувалася. Також попередньо обійшлося без жертв.

"До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалися підрозділи ДСНС, включно з піротехнічними розрахунками", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки удару по Харківській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)