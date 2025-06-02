Комбинированная атака на Харьков и область: что известно о последствиях (фото)

Обстрел Харькова

В Харькове под удар попал Холодногорский район - вражеские БпЛА уничтожили складское помещение частного предприятия, повредили жилые дома. Там пострадали шесть человек, среди которых ребенок. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь пострадавшим.

В Киевском районе города взрывы баллистических ракет повредили фасады и окна жилых многоэтажек, общежития и транспортную инфраструктуру. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Удар по Харьковской области

В Чугуеве атака дронов вызвала пожар и разрушение складского здания, которое не эксплуатировалось. Также предварительно обошлось без жертв.

"К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, включая пиротехнические расчеты", - говорится в сообщении.

Фото: последствия удара по Харьковской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)