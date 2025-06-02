Комбинированная атака на Харьков и область: что известно о последствиях (фото)
Утро на Харьковщине началось под взрывы - регион атаковали дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Обстрел Харькова
В Харькове под удар попал Холодногорский район - вражеские БпЛА уничтожили складское помещение частного предприятия, повредили жилые дома. Там пострадали шесть человек, среди которых ребенок. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь пострадавшим.
В Киевском районе города взрывы баллистических ракет повредили фасады и окна жилых многоэтажек, общежития и транспортную инфраструктуру. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Удар по Харьковской области
В Чугуеве атака дронов вызвала пожар и разрушение складского здания, которое не эксплуатировалось. Также предварительно обошлось без жертв.
"К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, включая пиротехнические расчеты", - говорится в сообщении.
Фото: последствия удара по Харьковской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Удары по Украине 2 июня
В ночь на 2 июня в Харькове несколько раз объявляли воздушную тревогу. Мэр города Игорь Терехов показал последствия прилета баллистики в жилом районе. На месте попадания - две большие воронки.
В общем РФ выпустила по Украине 80 дронов, атаковала 3 баллистическими ракетами и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов, еще 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 июня враг выпустил рекордные 472 дрона.