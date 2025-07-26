Комбінована атака на Дніпро й область: пошкоджені підприємства, є загиблі (фото)

Він зазначив, що загалом в обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників.

Однак сталися і влучання, внаслідок яких у Дніпрі загинув чоловік і постраждала жінка.

"Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці - зайнялися авто", - зазначив Лисак.

Наслідки ударів в області

Він також повідомив про кілька загорянь у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

За словами Лисака, вогонь охопив торговельний центр.

"Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення", - додав він.

Крім того, агресор вдарив КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду", - додав Лисак.

Він також оприлюднив фото наслідків ударів.