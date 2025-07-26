Комбинированная атака на Днепр и область: повреждены предприятия, есть погибшие (фото)

Ночью российские террористы атаковали дронами и ракетами Днепр и Днепропетровскую область. В результате ударов вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что в целом в областном центре и области силы ПВО сбили 7 ракет и 26 беспилотников.
Однако произошли и попадания, в результате которых в Днепре погиб мужчина и пострадала женщина.
"Повреждена многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке - загорелись авто", - отметил Лысак.
Он также сообщил о нескольких возгораниях в Днепровском районе Днепропетровской области.
По словам Лысака, огонь охватил торговый центр.
"Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, еще четверо - получили ранения", - добавил он.
Кроме того, агрессор ударил КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. В результате атаки возник пожар.
"По Покровской громаде Никопольского района попал FPV-дрон. Атаковал противник и Марганецкую громаду", - добавил Лысак.
Он также обнародовал фото последствий ударов.
В ночь на 26 июля российские захватчики атаковали ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами Харьков, Днепр, Каменское и Павлоград.
В частности, в Днепре и Харькове взрывы почти одновременно прозвучали в 01:30 ночи.
Позже выяснилось, что в Днепре из-за обстрелов погиб мужчина.
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