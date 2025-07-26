У Дніпрі та Харкові пролунали потужні вибухи на тлі загрози балістики
В ніч на 26 липня у Дніпрі та Харкові пролунали гучні вибухи. Військові попередили про балістику та фіксували швидкісні цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, о 01:27 у Києві та низці областей України оголосили тривогу. Водночас військові поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Після цього Повітряні сили ЗСУ почали писати про швидкісні цілі в Харківській області. Потім уточнили, що ракети летять на Дніпро, Харків, Кам'янське та Кременчук.
Проте "Суспільне" інформували лише про вибухи у Дніпрі та Харкові. До речі, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку на місто. За його словами, два ракетні удари були за межами міста та один - місті. Інформація продовжується.
Також повідомлялося про повторні вибухи у Дніпрі.
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