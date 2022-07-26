Комбайнер подорвался на мине в Днепропетровской области

Комбайнер подорвался на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган" во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской общине Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Враг продолжает оказывать террор против мирного населения, против наших аграриев. Это все, на что способны оккупационные войска РФ - уничтожать, разрушать, запугивать", - написал Лукашук.

Аграрий не пострадал, однако сам комбайн поврежден.

Напомним, на прошлой неделе комбайнеры подорвались на противотанковой мине в Запорожской области. Из-за взрыва пострадали двое мужчин.

Кроме того, женщина подорвалась на мине в лесу под Киевом, ее не удалось спасти.

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