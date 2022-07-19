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Под Киевом в лесу на мине подорвалась женщина

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Киевская область, Вторник 19 июля 2022 15:57
Под Киевом в лесу на мине подорвалась женщина Фото: женщина подорвалась на мине в лесу (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Юлия Бойко

Жительница села Мила под Киевом подорвалась на мине. Ее не удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что вчера, 18 июля, 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - отметил начальник областной полиции Андрей Небитов.

Открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Взрывотехники обследуют близлежащие территории. Полиция призывает жителей деоккупированных территорий не посещать леса, избегать лесных и полевых дорог.

Напомним, запрет на посещение лесов в Киевской области действует с марта 2022 года.

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