Под Киевом в лесу на мине подорвалась женщина
Жительница села Мила под Киевом подорвалась на мине. Ее не удалось спасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
Сообщается, что вчера, 18 июля, 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.
"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - отметил начальник областной полиции Андрей Небитов.
Открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Взрывотехники обследуют близлежащие территории. Полиция призывает жителей деоккупированных территорий не посещать леса, избегать лесных и полевых дорог.
Напомним, запрет на посещение лесов в Киевской области действует с марта 2022 года.
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