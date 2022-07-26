Комбайнер підірвався на міні у Дніпропетровській області

Комбайнер підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган" під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

"Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ - нищити, руйнувати, залякувати", - написав Лукашук.

Аграрій не постраждав, проте сам комбайн пошкоджено.

Нагадаємо, на минулому тижні комбайнери підірвалися на протитанковій міні у Запорізькій області. Через вибух постраждали двоє чоловіків.

Окрім того, жінка підірвалася на міні у лісі під Києвом, її не вдалося врятувати.

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