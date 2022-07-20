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В Запорожской области комбайнеры подорвались на противотанковой мине

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Пологы, Среда 20 июля 2022 18:02
В Запорожской области комбайнеры подорвались на противотанковой мине Фото: в Запорожской области два комбайнеры подорвались на мине (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области комбайн подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Новопавловка Пологовского района 19 июля. Комбайн наехал на мину посреди поля. Водитель и его помощник получили ранения и были госпитализированы.

В результате взрыва произошло возгорание на площади около 50 квадратных метров. Спасатели смогли вовремя потушить пожар и спасли от огня 20 гектаров урожая.

К ликвидации возгорания привлекли 10 бойцов ГСЧС и 2 единицы техники.

Фото: в Запорожской области комбайн подорвался на мине (zp.dsns.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области сгорели 240 гектаров пшеницы из-за действий российских оккупантов.

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Запорожская область Взрыв Война в Украине ГСЧС
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