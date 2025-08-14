Комбат з "Магури", який критикував командування, залишив посаду після перевірок
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади вирішив залишити посаду. Раніше він критикував керівництво за втрати у Курській області і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.
"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати", - повідомив Ширшин.
За словами військового, це непростий крок, адже доводиться залишати бійців, з якими разом проходив бойовий шлях та здобував досвід.
Ширшин підкреслив, що його підлеглі здатні використати набуті знання для досягнення перемоги, і висловив упевненість у їхніх силах та завзятості.
Він також подякував побратимам за службу та назвав їх "неймовірно гідними людьми".
Окремо командир згадав про численні перевірки та розслідування, які, за його словами, відволікають від основної роботи.
"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - зазначив Ширшин.
Що предувало
Нагадаємо, у травні Олександр Ширшин розкритикував командування і заявив про неприйнятні завдання, які ставлять його підрозділу.
Після звинувачень комбата представники Генштабу ЗСУ повідомили, що створять робочу групу для перевірки.
Проте пізніше Ширшин заявив, що керівництво ЗСУ не реагує на його звернення щодо системних проблем у війську.
Він наголошував, що, попри офіційні перевірки та втрати особового складу, яких можна було уникнути під час боїв у Курській області РФ, командування не поспішає вносити жодних змін.
До речі, це вже не перший резонансний випадок у бригаді. Раніше колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус публічно розповів про конфлікт із тодішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою, що спричинило активне обговорення серед військових і цивільних.
Все, що відомо про конфлікт в бригаді - читайте у матеріалі РБК-Україна.