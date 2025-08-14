Комбат з "Магури", який критикував командування, залишив посаду після перевірок

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади вирішив залишити посаду. Раніше він критикував керівництво за втрати у Курській області і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.

"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати", - повідомив Ширшин.

За словами військового, це непростий крок, адже доводиться залишати бійців, з якими разом проходив бойовий шлях та здобував досвід.

Ширшин підкреслив, що його підлеглі здатні використати набуті знання для досягнення перемоги, і висловив упевненість у їхніх силах та завзятості.

Він також подякував побратимам за службу та назвав їх "неймовірно гідними людьми".

Окремо командир згадав про численні перевірки та розслідування, які, за його словами, відволікають від основної роботи.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - зазначив Ширшин.