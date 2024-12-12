Маркус проти Шаламаги. Чому "розгорівся" конфлікт у 47-й бригаді і що відомо про комбрига

Колишній головний сержант 47 окремої механізованої бригади (ОМБр) Валерій Маркус після півторарічної мовчанки вперше відверто розповів про конфлікт із теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою. Його заяви викликали бурхливі обговорення серед військових і цивільних.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про конфлікт між військовими та як на нього реагують у суспільстві.

Коли і чому розпочався конфлікт

У липні 2023 року Валерій Маркус, тодішній головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура", написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду, а саме на командира бойової машини, оскільки перебування в одному колективі із заступником командира військової частини Іваном Шаламагою "принижує його честь і гідність", а сам командир – "аморальний дегенерат".

Тоді Маркус не розкривав причин конфлікту із колегою. Після того, як він пішов із бригади, він практично зник з інфопростору. Шаламага також ніяк не коментував ситуацію, оскільки не є публічною людиною, а командир бригади Олександр Сак закликав "відкинути конфлікти, образи, суперечності і примножити зусилля для спільної боротьби".

11 грудня 2024 року Маркус у себе на каналі опублікував серію відео, у яких він розповів про створення бригади й розкрив деякі деталі конфлікту між військовими. Валерій оприлюднив чотири частини "Мрія", "Боротьба", "Компроміс", "Прийняття" та анонсував на 13 грудня вихід 5 частини під назвою "Обов'язок".

Маркус розповів, що Івану Шаламазі у квітні 2022 року запропонували стати комбатом нового 47-го окремого стрілецького батальйону, а він запропонував Маркусу стати головним цієї військової частини.

"У моїй голові одразу почали з'являтися ідеї. Як зробити цей батальйон унікальним? У тій самій розмові я почав накидати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології й тому подібне", – розповів Валерій.

Валерій та Іван під час служби (фото: chas.news)

За словами Маркуса, Шаламага був зацікавлений у створенні батальйону "з меркантильних міркувань" й практично не долучався до організаційного процесу, не генерував ідей, зволікав з ухваленням рішень. Все, що стосувалося публічності бригади й співпраці із зовнішнім світом Маркус взяв на себе, оскільки побоювався, що у майбутньому медійність бригади зможуть використовувати недобросовісні люди, зокрема для відбілювання репутації політиків.

Новий батальйон мав відійти від радянських армійських принципів, тому військові розробляли "нову філософію". Зокрема, Маркус заявив, що вони першими у ЗСУ почали набирати бійців саме через рекрутингові центри – мотивованих людей, а не всіх під ряд мобілізованих. Зі слів Маркуса, Шаламага був присутнім на відборі кандидатів лише у перший день.

Також Маркус став співзасновником БФ "Markus Foundation", яка забезпечувала потреби бійців підрозділу.

"У той час, коли ми вкладали власні ресурси, йому (Шаламазі – Ред.) вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади, але про це ми дізнались вже пізніше", – заявив Маркус.

Пост Маркуса про розширення батальйону до полку (скриншот)

Валерій також звинуватив Івана у великих втратах особового складу під час оборони Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

"Дії Івана Михайловича Шаламаги ледь не призвели до того, що існування нашого батальйону могло там і припинитися. Батальйон втратив багато достойних і важливих людей. Власність, до речі, одного із загиблих, Шаламага, потім спробує собі привласнити", – заявив Маркус.

За словами Валерія, остаточно конфлікт назрів, коли командувати полком (47-й батальйон тоді уже переформатували у полк) запропонували Маркусу, а не Шамалазі. Це начебто зачепило амбіції Івана, хоча сам Валерій всіляко пропонував керівництву призначити на посаду саме Шаламагу.

Додамо, що у своїх відео Маркус також взяв анонімні коротенькі інтерв'ю в інших бійців 47 ОМБР, які підтверджують його позицію. Відео Валерія можна проглянути за посиланням. За добу перша "серія" набрала понад 700 тис. переглядів.

Яка реакція військових і суспільства

Офіційно 47-ма бригада поки ніяк не коментувала скандальні заяви Валерія Маркуса. Втім, пресофіцерка бригади лейтенант Анастасія Блищик висловила свою позицію у соцмережах. Вона зазначила, що з самого початку, як тільки долучилася до підрозділу 4 грудня 2022-го Маркус почав перетягувати її у "свій табір прихильників" і переконувати, що Шаламага "просто людина, яка стоїть на посаді".

"Я не підтримала блогера (Маркуса – Ред), не була його прихильницею. І саме зараз ви можете спостерігати публічний вис*р з його боку. Але найголовніше, що це навіть не його ініціатива, а людей, в руках яких він і залишився маріонеткою", – написала Анастасія.

Вона звинуватила Маркуса у тому, що він "монополізував" доступ до соціальних сторінок бригади і підв'язав їх до свого номера телефону, хоч на практиці для цього беруть новий номер, щоб у разі загибелі чи демобілізації бійця передати сторінки іншим людям. Також Блищик натякнула, що Маркус "відсиджувався у Києві" під час війни.

"Я, як і тисячі інших військових, хочу додому та реальні терміни служби. Але звідки знати про це Маркусу, який півтора року відкрито сидів собі в ресторанах Києва. Але я не буду опускатися до оприлюднення прихованих зйомок, бо за це ж можна понести відповідальність", – додала Блищик.

На скандальну заяву Маркуса також відреагував засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, він підтримав військового.

"Тільки почав дивитись відео Маркуса, але вже повністю на його стороні. Я завжди на боці засновників – тих, хто здатен створювати щось нове. Навіть якщо я не згоден з окремими думками. Бо саме їх кров, піт, успіх і помилки рухають цей світ вперед. Потім, коли приходить успіх, з ним приходить людська іржа у вигляді пристосуванців та різної безликої х**ні і починає рватись до влади в тому, чого не створювала. Це не робить їх рівними. Навіть якщо вони перемагають. Вони, все так же, іржа", – написав Дейнега.

Натомість Аліна Михайлова, керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла, жорстко розкритикувала Маркуса.

"Не тягніть цього дурачка Валєру в простір, будь ласка. Тіп засумував за медійністю та донатами. Співставлення взагалі молодих бойових офіцерів і цього скалолаза-писаки – абсурдне", – заявила у сторис в Іnstagram Аліна. Також вона наголосила своїм підписникам, що краще поцікавитись, що відбувається на Покровському напрямку й заспостила карти бойових дій.

Реакція Аліни Михайлової на заяви Маркуса (скриншот)

Журналістка Яніна Соколова також відреагувала на скандал і наголосила, що систему треба змінювати.

"Я не можу давати оцінки ефективності вказаних прізвищ у відео. Я не знаю особисто Шаламагу і інших. Щодо них я чую протиріччя в оцінках військових. Але з відео ясно одне. Система вихаркує неугодних. Система не хоче розвитку і демотивує свіжі сили", – написала Соколова.

Думки пересічних українців також розділились. Дехто вважає, що Маркус піариться, дехто – що він пішов проти системи і принципи роботи в армії дійсно мають змінюватись.

Що відомо про Маркуса і Шаламагу

31-річний Валерій Маркус родом із Миколаївщини, у військо пішов добровольцем після початку АТО у березні 2014 року, служив у складі 25-ї повітрянодесантної бригади. Брав участь у боях за звільнення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля, Комунара та Дебальцевого.

Звільнився з армії через два роки, оскільки отримав поранення. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ, став розвідником у 30-й механізованій бригаді.

Маркус став широко відомим (спершу під прізвищем Ананьєв) у 2018 році після того, як видав свою першу книгу "Сліди на дорозі", у якій частина подій відбувається на Донбасі під час АТО. Книга стала бестселером.

У Валерія одна із найбільших серед військових аудиторій в соціальних мережах, також він входить до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього", списку "25 найвпливовіших українських військових" та "30 Under 30".

Валерій Маркус (фото: instagram.com_valerii_markus)

27-річний капітан Іван Шаламага родом із Львівщини. Він є кадровим військовим, свою першу ротацію у зоні АТО відбув у 2018 році. Тоді він як командир взводу вивів підрозділ на Світлодарську дугу. Також виконував бойові завдання під час оборони Попасної, Новолуганського, Зайцевого.

У 2021 році став заступником командира механізованого батальйону у 30-й ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Там він розвивав напрямок ударних БПЛА і у її складі взяв участь в обороні України на початку повномасштабної війни. У березні 2022-го під його командуванням підрозділ зупинив наступ ворога під Новолуганським.

У травні 2022 року очолив новостворений штурмовий підрозділ – 47-й окремий батальйон, а в листопаді того ж року після переформатування 47-го полку в бригаду став заступником її командира.

Зазначимо, що Іван є одним із наймолодших командирів в ЗСУ, його називають грамотним і поважним офіцером. Оскільки Шаламага не веде соцмереж, то, ймовірно, публічно не відповідатиме на закиди Маркуса.

Додамо також, що зараз 47 ОМБр воює на Курському напрямку та за майже 2 роки свого існування заробила репутацію ефективного військового формування.

Іван Шаламага (скриншот із відео)