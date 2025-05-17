Скандал в ЗСУ? Комбат з "Магури" обурився наказами і подав рапорт на звільнення
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення. Він заявив про неприйнятні завдання, втрату людей і критикував дії командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.
"Не планував відновлювати сторінку, але це вже край", - повідомив Ширшин.
Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.
"Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень", - написав він на своїй сторінці.
Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.
"Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.
Комбат зазначив, що відповідний рапорт написано, і виразив сподівання, що його знімуть найближчим часом. Ширшин також повідомив, що невдовзі планує розказати деякі моменти своїм друзям-журналістам.
Військовий також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ та додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".
Зазначимо, що 47-а бригада виконує задачі в Курській області ще з осені 2024 року.
Однак, Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади ще до цього, а саме у липні 2024 року.
Нагадаємо, що у 2023 році історик Тімоті Снайдер зробив твіт українською мовою з фото Ширшина і за 5 години отримав майже мільйонне охоплення.
На фото український воїн в окопі читав книгу Тімоті Снайдера "The Road to Unfreedom".
Скандали в бригаді
Зауважимо, що це не перший гучний інцидент в бригаді. Раніше колишній головний сержант 47 окремої механізованої бригади Валерій Маркус відверто розповів про конфлікт із теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.
Тоді його заяви викликали бурхливі обговорення серед військових і цивільних.
РБК-Україна зібрав все, що відомо про конфлікт в окремому матеріалі.
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