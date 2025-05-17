Скандал в ЗСУ? Комбат з "Магури" обурився наказами і подав рапорт на звільнення

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення. Він заявив про неприйнятні завдання, втрату людей і критикував дії командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.

"Не планував відновлювати сторінку, але це вже край", - повідомив Ширшин.

Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

"Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень", - написав він на своїй сторінці.

Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.

"Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.

Комбат зазначив, що відповідний рапорт написано, і виразив сподівання, що його знімуть найближчим часом. Ширшин також повідомив, що невдовзі планує розказати деякі моменти своїм друзям-журналістам.

Військовий також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ та додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".