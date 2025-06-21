Комбат 47-ї бригади дорікнув Генштабу в ігноруванні проблем у ЗСУ

В ЗСУ виявлено факти невиправданих особових втрат, однак командування не поспішає щось змінювати. Озвучено і інші проблеми, на які в Генштабі закривають очі.
Про це заявив командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.
Ширшин зазначив, що керівництво ЗСУ не реагує на його звернення щодо системних проблем у війську. За його словами, попри офіційні перевірки та факти невиправданих втрат особового складу під час боїв на Курщині в РФ, командування не поспішає щось змінювати.
"Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва... Але загалом, складається враження: ті, хто мали би це зробити і до кого це було адресовано... не дуже хочуть вирішувати", - сказав Ширшин.
Ширшин заявив, що порушені ним питання стосуються управлінських процесів, планування, підготовки піхоти, комплектації та меж відповідальності.
"Це питання управлінських змін... ухвалення рішень... створення умов. Насправді, питань багато... Я озвучив деякі з них. Не знаю, що вони з цим робитимуть", - зазначив він.
На запитання, кому саме було адресовано звернення, командир відповів, що не буде наразі називати конкретну особу.
Водночас він підкреслив, що звернення з оцінкою обстановки і аргументацією неодноразово направлялись до вищого командування.
Командир вважає несправедливим висновок перевірки, за результатами якої саме його назвали "недисциплінованим".
При цьому рапорт про усунення з посади не підписаний, і Ширшин продовжує виконувати обов’язки при батальйоні.
"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", - повідомив він.
Зазначимо, що для вивчення всіх обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах, в Генштабі створили спеціальну робочу групу.
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин не просто розкритикував командування, а й заявив, що написав "відповідний рапорт" і виразив сподівання, що його знімуть з посади найближчим часом.
Варто згадати, що це не перший резонансний випадок у 47-й бригаді. Раніше ексголовний сержант Валерій Маркус публічно розповів про конфлікт із тодішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.
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