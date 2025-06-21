Комбат 47-ї бригади дорікнув Генштабу в ігноруванні проблем у ЗСУ

Ширшин зазначив, що керівництво ЗСУ не реагує на його звернення щодо системних проблем у війську. За його словами, попри офіційні перевірки та факти невиправданих втрат особового складу під час боїв на Курщині в РФ, командування не поспішає щось змінювати.

"Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва... Але загалом, складається враження: ті, хто мали би це зробити і до кого це було адресовано... не дуже хочуть вирішувати", - сказав Ширшин.

Проблеми системного характеру

Ширшин заявив, що порушені ним питання стосуються управлінських процесів, планування, підготовки піхоти, комплектації та меж відповідальності.

"Це питання управлінських змін... ухвалення рішень... створення умов. Насправді, питань багато... Я озвучив деякі з них. Не знаю, що вони з цим робитимуть", - зазначив він.

На запитання, кому саме було адресовано звернення, командир відповів, що не буде наразі називати конкретну особу.

Водночас він підкреслив, що звернення з оцінкою обстановки і аргументацією неодноразово направлялись до вищого командування.

Результати перевірки і статус

Командир вважає несправедливим висновок перевірки, за результатами якої саме його назвали "недисциплінованим".

При цьому рапорт про усунення з посади не підписаний, і Ширшин продовжує виконувати обов’язки при батальйоні.

"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", - повідомив він.