Генштаб відреагував на звинувачення комбата 47 бригади та пообіцяв рішення

Генеральний штаб проведе розслідування після того, як командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин поскаржився на командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що передувало

Днями командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин розкритикував командування і заявив про неприйнятні завдання, які ставлять його підрозділу.

За його словами, на поточному напрямку його підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. Він вважає, що замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

"Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень", - написав він на своїй сторінці.

Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.

"Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.

Що каже Генштаб

Як повідомили у Генштабі, було створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

"Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася", - сказано у повідомленні.

За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення.