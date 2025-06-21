Комбат 47-й бригады упрекнул Генштаб в игнорировании проблем в ВСУ

В ВСУ выявлены факты неоправданных личных потерь, однако командование не спешит что-то менять. Озвучены и другие проблемы, на которые в Генштабе закрывают глаза.
Об этом заявил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Ширшин отметил, что руководство ВСУ не реагирует на его обращения относительно системных проблем в войске. По его словам, несмотря на официальные проверки и факты неоправданных потерь личного состава во время боев на Курщине в РФ, командование не спешит что-то менять.
"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства... Но в целом, складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано... не очень хотят решать", - сказал Ширшин.
Ширшин заявил, что поднятые им вопросы касаются управленческих процессов, планирования, подготовки пехоты, комплектации и границ ответственности.
"Это вопрос управленческих изменений... принятие решений... создание условий. На самом деле, вопросов много... Я озвучил некоторые из них. Не знаю, что они с этим будут делать", - отметил он.
На вопрос, кому именно было адресовано обращение, командир ответил, что не будет пока называть конкретное лицо.
В то же время он подчеркнул, что обращение с оценкой обстановки и аргументацией неоднократно направлялись в высшее командование.
Командир считает несправедливым вывод проверки, по результатам которой именно его назвали "недисциплинированным".
При этом рапорт об отстранении от должности не подписан, и Ширшин продолжает исполнять обязанности при батальоне.
"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - сообщил он.
Отметим, что для изучения всех обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях, в Генштабе создали специальную рабочую группу.
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин не просто раскритиковал командование, но и заявил, что написал "соответствующий рапорт" и выразил надежду, что его снимут с должности в ближайшее время.
Стоит упомянуть, что это не первый резонансный случай в 47-й бригаде. Ранее экс-главный сержант Валерий Маркус публично рассказал о конфликте с тогдашним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.
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