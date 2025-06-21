Комбат 47-й бригады упрекнул Генштаб в игнорировании проблем в ВСУ

Ширшин отметил, что руководство ВСУ не реагирует на его обращения относительно системных проблем в войске. По его словам, несмотря на официальные проверки и факты неоправданных потерь личного состава во время боев на Курщине в РФ, командование не спешит что-то менять.

"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства... Но в целом, складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано... не очень хотят решать", - сказал Ширшин.

Проблемы системного характера

Ширшин заявил, что поднятые им вопросы касаются управленческих процессов, планирования, подготовки пехоты, комплектации и границ ответственности.

"Это вопрос управленческих изменений... принятие решений... создание условий. На самом деле, вопросов много... Я озвучил некоторые из них. Не знаю, что они с этим будут делать", - отметил он.

На вопрос, кому именно было адресовано обращение, командир ответил, что не будет пока называть конкретное лицо.

В то же время он подчеркнул, что обращение с оценкой обстановки и аргументацией неоднократно направлялись в высшее командование.

Результаты проверки и статус

Командир считает несправедливым вывод проверки, по результатам которой именно его назвали "недисциплинированным".

При этом рапорт об отстранении от должности не подписан, и Ширшин продолжает исполнять обязанности при батальоне.

"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - сообщил он.