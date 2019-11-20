ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Командувач ВМС розповів про стан повернутих Росією кораблів

Новини » Політика     20.11.2019 - 12:36
Командувач ВМС розповів про стан повернутих Росією кораблів
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Росіяни познімали навіть плафони, розетки і унітази з кораблів

Повернуті Росією кораблі підходять до територіальних вод України, своїм ходом не йдуть, "росіяни їх угробили". Про це повідомив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко в коментарі "4 каналу".

Воронченко зазначив, що кораблі підійдуть приблизно через 16 годин.

"Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - заявив він.

Зазначимо, що за даними Marine Traffic українській кораблі вже підходять.

Командувач ВМС розповів про стан повернутих Росією кораблів

Зазначимо, 17 листопада почалася передача українських судів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які в даний час направляються додому. Їх захопила російська сторона разом з 24 українськими моряками в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Моряки повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права українська сторона зможе говорити про компенсації за захоплення Росією кораблів і моряків.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Україна і Франція підписали угоду про постачання 20 катерів Зеленський відреагував на повернення Україні кораблів
Новини України ВМСкорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся