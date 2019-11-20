Командувач ВМС розповів про стан повернутих Росією кораблів

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Росіяни познімали навіть плафони, розетки і унітази з кораблів

Повернуті Росією кораблі підходять до територіальних вод України, своїм ходом не йдуть, "росіяни їх угробили". Про це повідомив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко в коментарі "4 каналу".

Воронченко зазначив, що кораблі підійдуть приблизно через 16 годин.

"Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - заявив він.

Зазначимо, що за даними Marine Traffic українській кораблі вже підходять.

Зазначимо, 17 листопада почалася передача українських судів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які в даний час направляються додому. Їх захопила російська сторона разом з 24 українськими моряками в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Моряки повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права українська сторона зможе говорити про компенсації за захоплення Росією кораблів і моряків.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.