Командующий силами США в Афганистане сложил полномочия после вывода войск

Официальное завершение военной миссии намечено на 31 августа.

Генерал Корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование, курирующее деятельность американских сил в горячих точках, включая Афганистан, Ирак и Сирию, прилетел в Кабул, чтобы подчеркнуть, что США продолжат оказывать помощь афганским силам безопасности.

"Следует признать, что это будет сильно отличаться от того, что было раньше. Я не собираюсь этого преуменьшать. Но мы будем их поддерживать", - сказал Маккензи.

При этом он предупредил, что талибы, судя по всему, нацелены на военное решение конфликта, который Соединенные Штаты безуспешно пытались урегулировать путем переговоров между талибами и правительством президента Афганистана Ашрафа Гани.

Он предупредил, что столицы провинций находятся под угрозой, но отметил, что афганские силы безопасности полны решимости очень упорно бороться за них.

Даже после того, как Миллер сложил с себя полномочия, Маккензи по-прежнему сможет санкционировать авиаудары по талибам до 31 августа, а после этого он сосредоточит внимание непосредственно на контртеррористических операциях против "Аль-Кайды" и ИГИЛ.