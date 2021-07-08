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Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане

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Четверг 08 июля 2021 21:40
Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится раньше срока. А именно 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Байдена.

"В апреле я сказал, что американские военные выйдут из Афганистана к сентябрю и мы на пути к достижению этой цели. Военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", - заявил президент Соединенных Штатов.

Он также добавил, что США будут продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности Афганистана, гуманитарную помощь Кабулу.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты будут решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане, роль в этом урегулировании должны сыграть и страны региона.

По последним данным, вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 90%.

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

Добавим, что ранее военные США и НАТО покинули военную авиабазу Баграм, которая была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.

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Джозеф Байден войска Соединенные Штаты Америки Афганистан
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