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Командующий ООС заявил об игнорировании боевиками режима перемирия

Новости » Политика    05.08.2019 - 14:53
Командующий ООС заявил об игнорировании боевиками режима перемирия
Фото: Александр Сирский (prm ua)

Украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей

Командующий Объединенных сил Александр Сирский еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня. Об этом он заявил на встрече с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

При этом он также подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей.

"В частности, проведен ряд мероприятий в районе КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Помимо этого Сирский проинформировал относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности и тому подобное.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 4 августа, боевики четыре раза обстреляли подразделения Объединенных сил. Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Кроме этого, ранее сообщалось, что командование российско-оккупационных войск использует договоренности о полном прекращении огня на Донбассе для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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