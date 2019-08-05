Боевики используют перемирие на Донбассе для наращивания боеспособности

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В срочном порядке начались работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в том числе танков

Командование российско-оккупационных войск использует договоренности о полном прекращении огня на Донбассе для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Такая информация была получена от Главного управления разведки Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск использует достигнутые договоренности о полном прекращении огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Так, на захваченных предприятиях силами ремонтно-восстановительных подразделений боевиков в срочном порядке начались работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в т. ч. танков. С целью ускорения указанных мероприятий оккупанты развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

"Вместе с тем продолжается поставка с территории РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для обеспечения российско-оккупационных войск. Так, на вооружение разведывательных подразделений 1 и 2 АК поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС", - указано в сообщении Минобороны.

Кроме того, сообщается, что под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций подразделения российско-оккупационных войск получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.

Напомним, боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе: в частности, в течение суток 3 августа боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранен один военный.

Так, 21 июля на Донбассе началось новое бессрочное перемирие. Однако боевики продолжают обстрелы сил ООС.