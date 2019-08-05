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Командувач ООС заявив про ігнорування бойовиками режиму перемир'я

Новини » Політика    05.08.2019 - 14:53
Командувач ООС заявив про ігнорування бойовиками режиму перемир'я
Фото: Олександр Сірський (prm ua)

Українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи у рамках Мінських домовленостей

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський ще раз підкреслив необхідність негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню. Про це він заявив на зустрічі з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє прес-центр ООС в Facebook.

При цьому він також підкреслив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи у рамках Мінських домовленостей.

"Зокрема, проведено низку заходів в районі КПВВ "Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Крім цього Сірський поінформував щодо поточного стану з безпекою в районі проведення ООС, час відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації з мінної безпеки в районі відповідальності тощо.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики чотири рази обстріляли підрозділу Об'єднаних сил. Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм.

Крім цього, раніше повідомлялося, що командування російсько-окупаційних військ використовує домовленості про повне припинення вогню на Донбасі для відновлення і нарощування боєздатності з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

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