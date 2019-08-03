На Донбассе ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 12 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела украинских позиций возле Новоселовки Второй, Богдановки и на окраинах Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС обстреляли 6 раз: по два раза возле Нижнетеплого и Южного, а также в районе населенного пункта Луганское и вблизи Светлодарска.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - недалеко от Крымского и Майорска. В результате один военнослужащий ранен.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что паспорта Российской Федерации получили 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, большинство из них идентифицированы.