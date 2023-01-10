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Розкритикований Кадировим генерал очолив Сухопутні війська РФ

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Вівторок 10 січня 2023 09:24
Розкритикований Кадировим генерал очолив Сухопутні війська РФ Фото: новий голова штабу Сухопутних військ РФ Олександр Лапін та президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Генерал-полковник Олександр Лапін, якого в Росії критикували за провали на фронті, призначено начальником головного штабу Сухопутних військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Про призначення Лапіна на нову посаду сьогодні повідомили пропагандистські видання, зокрема російський РБК.

Як відомо, до кінця жовтня Лапін був командувачем угрупування окупаційних військ "Центр". Однак у жовтні повідомлялося, що його зняли з посади.

Варто зазначити, що Лапін на початку повномасштабного вторгнення РФ командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область).

Влітку його нагородили званням героя РФ. При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ із Харківської області та провали на Донбасі. Зокрема, на Лапіна скаржилися голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Росії майже за місяць двічі змінили командувача західного ВО. На цей раз ним став Євген Никифоров.

Також РБК-Україна писала про те, що, за словами начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, Суровікін приєднався до Пригожину у суперництві з Шойгу.

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