Внутрішня боротьба. Росіяни вкотре змінили командувача західного ВО, - ГУР

В Росії майже за місяць двічі змінили командувача західного ВО. Цього ж разу ним став Євген Нікіфоров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Армія ворога вкотре проводить ротацію у вищому командуванні. З посади командувача західного ВО було знято Сергія Кузовльова, який очолював посаду лише близько місяці. Натомість її очолить генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.

Наразі Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області.

Формальна причина звільнення Кузовльова, нібито провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Однак, як пояснює розвідка, це лише прояв внутрішньополітичної боротьби в керівництві Росії. Людину з орбіти міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова замінили на кандидата від групи командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна та голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Водночас Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО з початку повномасштабної війни.

Що відомо про Нікіфорова: