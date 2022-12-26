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Внутрішня боротьба. Росіяни вкотре змінили командувача західного ВО, - ГУР

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 18:50
Внутрішня боротьба. Росіяни вкотре змінили командувача західного ВО, - ГУР Фото: Євген Нікіфоров, новий командувач західного ВО Росії (gur.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії майже за місяць двічі змінили командувача західного ВО. Цього ж разу ним став Євген Нікіфоров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Армія ворога вкотре проводить ротацію у вищому командуванні. З посади командувача західного ВО було знято Сергія Кузовльова, який очолював посаду лише близько місяці. Натомість її очолить генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.

Наразі Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області.

Формальна причина звільнення Кузовльова, нібито провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Однак, як пояснює розвідка, це лише прояв внутрішньополітичної боротьби в керівництві Росії. Людину з орбіти міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова замінили на кандидата від групи командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна та голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Водночас Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО з початку повномасштабної війни.

Що відомо про Нікіфорова:

  • 1991 рік - закінчив Коломенське вище артилерійське командне училище.
  • 2012 рік - військова академія генерального штабу ВС РФ;
  • 2016 рік - 20-ю гвардійською армією західного ВО.
  • 2017 рік - командувач 58 загальновійською армією південного ВО
  • 2019 рік - заступник командувача військами західного ВО
  • 2021 рік - командувач угрупованням військ в САР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, Суровікін приєднався до Пригожина в суперництві з Шойгу.

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