Критиковали Кадыров и Пригожин. В РФ назначили нового главу штаба Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин, которого в России критиковали за провалы на фронте, назначен начальником главного штаба Сухопутных войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О назначении Лапина на новую должность сегодня сообщили пропагандистские издания, в том числе российский РБК.

Как известно, до конца октября Лапин был командующим группировкой оккупационных войск "Центр". Однако в октябре сообщалось, что его сняли с должности.

Стоит отметить, что Лапин в начале полномасштабного вторжения РФ командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область).

Летом его наградили званием героя РФ. При этом в окружении российского диктатора Владимира Путина именно его называют ответственным за отступление российских войск с Харьковской области и провалах на Донбассе. В частности, на Лапина жаловались глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.