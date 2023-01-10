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Критиковали Кадыров и Пригожин. В РФ назначили нового главу штаба Сухопутных войск

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Вторник 10 января 2023 09:24
Критиковали Кадыров и Пригожин. В РФ назначили нового главу штаба Сухопутных войск Фото: новый глава штаба Сухопутных войск РФ Александр Лапин и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Генерал-полковник Александр Лапин, которого в России критиковали за провалы на фронте, назначен начальником главного штаба Сухопутных войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О назначении Лапина на новую должность сегодня сообщили пропагандистские издания, в том числе российский РБК.

Как известно, до конца октября Лапин был командующим группировкой оккупационных войск "Центр". Однако в октябре сообщалось, что его сняли с должности.

Стоит отметить, что Лапин в начале полномасштабного вторжения РФ командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область).

Летом его наградили званием героя РФ. При этом в окружении российского диктатора Владимира Путина именно его называют ответственным за отступление российских войск с Харьковской области и провалах на Донбассе. В частности, на Лапина жаловались глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что в России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.

Также РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Суровикин присоединился к Пригожину в соперничестве с Шойгу.

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