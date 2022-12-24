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Російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу, - Буданов

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Субота 24 грудня 2022 09:00
Російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу, - Буданов Фото: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NYT.

Начальник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини "Вагнера", що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. "Вагнер" узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.

Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, начальник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.

"От чому загони "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо і розуміємо", - сказав Буданов, додавши, що Бахмут не вважається стратегічно важливим, але, взявши його, росіяни покращать свої позиції для подальшого наступу на Донбасі.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ підрахували, що серед ”вагнерівців”, які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта – ув'язнені.

Також в ISW повідомляли, що у Кремлі створюють нову так звану "ЧВК", щоб стримати вплив на політичній арені Росії фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина.

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