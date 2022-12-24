Російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу, - Буданов

Командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NYT .

Начальник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини "Вагнера", що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. " Вагнер" узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.

Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, начальник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.