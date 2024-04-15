UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Командування РФ відмовляється покращити ППО для відбиття українських атак по НПЗ, - АТЕШ

Фото: військове командування РФ не готове покращити ППО для відбиття атак України по НПЗ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Командування військами протиповітряної та протиракетної оборони Збройних сил РФ ігнорує прохання військовослужбовців покращити системи ППО для кращого відбиття атак українських дронів по нафтопереробних заводах агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними агента руху з підрозділу протиповітряної оборони, вище командування ігнорує запити від військових частин, які відбивають повітряні атаки українськими безпілотниками в російському тилу.

Чинні системи ППО потребують ремонту для ефективного протистояння повітряним атакам. Однак, у військових частинах є серйозна нестача запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт.

"На заявки про постачання запчастин у підрозділи від командування приходять відповіді, що в наявності їх немає. Це зумовлено тим, що все передається на пріоритетні напрямки, такі як Крим і тимчасово окуповані території України", - йдеться у повідомленні.

Атаки на НПЗ в Росії

Впродовж останнього місяця Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Удари по підприємствах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

У США висловили стурбованість українськими атаками на російські НПЗ. Там вважають, що вони можуть вплинути на світову ситуацію в сфері енергетики і назвали НПЗ цивільними цілями.

Тим часом у Тулі росіяни встановили ППО біля місцевого нафтопереробного заводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ