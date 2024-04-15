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Командование РФ отказывается улучшить ПВО для отражения украинских атак по НПЗ, - АТЕШ

Фото: военное командование РФ не готово улучшить ПВО для отражения атак Украины по НПЗ (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Командование войсками противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных сил РФ игнорирует просьбы военнослужащих улучшить системы ПВО для лучшего отражения атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным агента движения из подразделения противовоздушной обороны, высшее командование игнорирует запросы от воинских частей, которые отражают воздушные атаки украинскими беспилотниками в российском тылу.

Действующие системы ПВО нуждаются в ремонте для эффективного противостояния воздушным атакам. Однако, в воинских частях есть серьезная нехватка запчастей, необходимых для проведения ремонтных работ.

"На заявки о поставках запчастей в подразделения от командования приходят ответы, что в наличии их нет. Это обусловлено тем, что все передается на приоритетные направления, такие как Крым и временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении.

Атаки на НПЗ в России

В течение последнего месяца Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

В США высказали обеспокоенность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут повлиять на мировую ситуацию в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.

Тем временем в Туле россияне установили ПВО вблизи местного нефтеперерабатывающего завода.

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НПЗ