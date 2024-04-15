Командування РФ відмовляється покращити ППО для відбиття українських атак по НПЗ, - АТЕШ

Командування військами протиповітряної та протиракетної оборони Збройних сил РФ ігнорує прохання військовослужбовців покращити системи ППО для кращого відбиття атак українських дронів по нафтопереробних заводах агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"На заявки про постачання запчастин у підрозділи від командування приходять відповіді, що в наявності їх немає. Це зумовлено тим, що все передається на пріоритетні напрямки, такі як Крим і тимчасово окуповані території України", - йдеться у повідомленні.

Чинні системи ППО потребують ремонту для ефективного протистояння повітряним атакам. Однак, у військових частинах є серйозна нестача запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт.

За даними агента руху з підрозділу протиповітряної оборони, вище командування ігнорує запити від військових частин, які відбивають повітряні атаки українськими безпілотниками в російському тилу.

Атаки на НПЗ в Росії

Впродовж останнього місяця Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Удари по підприємствах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

У США висловили стурбованість українськими атаками на російські НПЗ. Там вважають, що вони можуть вплинути на світову ситуацію в сфері енергетики і назвали НПЗ цивільними цілями.

Тим часом у Тулі росіяни встановили ППО біля місцевого нафтопереробного заводу.

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