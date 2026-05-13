Командування пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені, - FT

Як пише видання, про такі плани розповіли двоє співрозмовників, які контактують із Путіним, ще двоє джерел, обізнаних із ситуацією, а також це підтверджує оцінка української розвідки. Після можливого просування на Донбасі Путін планує підвищити ставки на переговорах і посилити територіальні вимоги до України.

Як зазначає FT, Путін останнім часом дедалі більше зосереджений саме на Донбасі, хоча раніше в приватних розмовах допускав замороження війни по нинішній лінії фронту.

Один із співрозмовників видання розповів, що неодноразово закликав Путіна погодитися на припинення бойових дій без нових вимог, однак той відмовлявся йти на компроміси.

При цьому джерела зазначають, що прорив російських військ на фронті залишається малоймовірним.

Просування армії РФ суттєво сповільнилося, а Україна продовжує завдавати ударів по тилових об'єктах противника.

Військовослужбовець українських Сил безпілотних систем Дмитро Путята заявив, що удари по російських складах, логістиці та місцях розміщення військ створюють серйозні проблеми для ротації сил і постачання боєприпасів.

Водночас співрозмовники FT стверджують, що стратегічні амбіції Путіна можуть виходити далеко за межі Донбасу.

За їхніми словами, кінцева мета Кремля - встановлення контролю над Україною вздовж Дніпра, включно із захопленням Києва та Одеси.

"Вони кажуть йому, що українці борються, їхній фронт руйнується, і в них закінчилися люди", - цитує FT одного зі співрозмовників.

Сам Путін днями також натякнув на можливе розширення територіальних претензій Росії, заявивши про необхідність створення "зони безпеки" вглиб території України.