Що було на зустрічі

На брифінгу із командувачем Сил ТрО ЗСУ генерал-майором Ігорем Плахутою представники місії НАТО ознайомилися із сучасним станом розвитку тероборони та фаховою підготовкою військовослужбовців рядового і сержантського складу.

Ігор Плахута поінформував, що навчальні центри Сил ТрО готують військових за 20 спеціальностями, причому не лише для підрозділів територіальної оборони.

Сама структура навчання є багаторівневою - від базової загальновійськової підготовки до підготовки офіцерів штабів та бригад.

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Також у Силах ТрО були успішно застосовані сучасні доктрини НАТО, адаптовані до реалій сучасної війни.

В умовах широкомасштабного вторгнення територіальна оборона пройшла шлях від легкої піхоти до Сил, які в кілька разів наростили бойові спроможності з ураження ворога за рахунок безпілотної складової.

У НАТО цікавились рекрутингом

Окремо представники місії Альянсу цікавилися системою рекрутингу у Силах ТрО.

"Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись", - зазначив командувач NSATU генерал-лейтенант Гійом Бопер.

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Нагадаємо, місію NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) було створено в липні 2024 року для координації постачання військової допомоги, матеріально-технічного забезпечення та підготовки українських військових.