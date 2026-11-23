Представники командування Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Гійомом Бопером провели робочу зустріч у Командуванні Сил ТрО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
На брифінгу із командувачем Сил ТрО ЗСУ генерал-майором Ігорем Плахутою представники місії НАТО ознайомилися із сучасним станом розвитку тероборони та фаховою підготовкою військовослужбовців рядового і сержантського складу.
Ігор Плахута поінформував, що навчальні центри Сил ТрО готують військових за 20 спеціальностями, причому не лише для підрозділів територіальної оборони.
Сама структура навчання є багаторівневою - від базової загальновійськової підготовки до підготовки офіцерів штабів та бригад.
Читайте також: У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем
Також у Силах ТрО були успішно застосовані сучасні доктрини НАТО, адаптовані до реалій сучасної війни.
В умовах широкомасштабного вторгнення територіальна оборона пройшла шлях від легкої піхоти до Сил, які в кілька разів наростили бойові спроможності з ураження ворога за рахунок безпілотної складової.
Окремо представники місії Альянсу цікавилися системою рекрутингу у Силах ТрО.
"Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись", - зазначив командувач NSATU генерал-лейтенант Гійом Бопер.
Читайте також: Прискорений набір добровольців: у Нацгвардії створили Центр рекрутингу іноземців
Нагадаємо, місію NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) було створено в липні 2024 року для координації постачання військової допомоги, матеріально-технічного забезпечення та підготовки українських військових.
Раніше ми розповідали, що аташе з 20 країн відвідали 150 навчальний центр Сил ТрО, який посів третє місце у рейтингу "Армія+"