Прискорений набір добровольців: у Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців

В Україні створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства у складі Національної гвардії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки", - зазначив він.

За словами прем'єра, шлях від подачі заявки до зарахування в підрозділ мають зробити максимально швидким, аби бойові бригади оперативніше отримували необхідне підкріплення.

Глава уряду наголосив, що рекрутинг іноземних добровольців до лав Сил оборони наразі є одним із ключових пріоритетів держави.

"Завдання - масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу", - заявив Корецький.

Нагадаємо, в Україні триває робота над удосконаленням законодавства та умов для іноземців, які долучаються до відсічі російській агресії.