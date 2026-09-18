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Прискорений набір добровольців: у Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців

19:21 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Прискорений набір добровольців: у Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців Фото: в НГУ створять Центр рекрутингу іноземців (Getty Images)
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В Україні створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства у складі Національної гвардії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки", - зазначив він.

За словами прем'єра, шлях від подачі заявки до зарахування в підрозділ мають зробити максимально швидким, аби бойові бригади оперативніше отримували необхідне підкріплення.

Глава уряду наголосив, що рекрутинг іноземних добровольців до лав Сил оборони наразі є одним із ключових пріоритетів держави.

"Завдання - масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу", - заявив Корецький.

Нагадаємо, в Україні триває робота над удосконаленням законодавства та умов для іноземців, які долучаються до відсічі російській агресії.

Зокрема, у липні в Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців, запровадивши єдині та прозорі правила для компаній, які залучають мотивованих бійців до Сил оборони.

Крім того, держава переглянула фінансове стимулювання рекрутингу. Україна збільшила виплати за іноземних добровольців у війську до 300 тисяч грн, доручивши рекрутинговим компаніям відбір і підготовку бійців з-за кордону.

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Нацгвардія Сергій Корецький Збройні сили України
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