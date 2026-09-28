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У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - Плахута

14:30 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анна Шиканова
У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - Плахута Батальйони безпілотних систем створили в усіх бригадах ТрО (фото: ТРО МЕДІА)
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У кожній бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ сформували по два батальйони для застосування безпілотних авіаційних комплексів і наземних роботизованих систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил ТрО генерал-майора Ігоря Плахути під час брифінгу для військових аташе й дипломатів Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Плахута розповів про зміни у діях противника та те, як у відповідь перебудовуються підрозділи ТрО.

Зокрема, йдеться про посилення безпілотної складової та впровадження нових технологій.

“Наше завдання - не просто реагувати на зміни характеру війни, а випереджати їх і створювати нові бойові спроможності”, - сказав командувач.

У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - Плахута

Новий підхід до ведення бойових дій суттєво розширить можливості українських захисників (фото: ТРО МЕДІА)

За словами Плахути, спочатку безпілотні спроможності ТрО зосередили в 411-му батальйоні, який згодом став полком і підтримував підрозділи на різних ділянках фронту. Після його передачі до Сил безпілотних систем підхід переглянули: підрозділи дронів і наземних роботів почали розвивати безпосередньо в бригадах ТрО.

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Це дає бригадам власні можливості для повітряної розвідки, ураження виявлених цілей і логістики із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

За оцінкою Плахути, безпілотні комплекси нині становлять чи не половину бойових спроможностей Сил ТрО.

Окремим прикладом трансформації стала колишня 123-тя бригада ТрО, яка перетворилася на окрему бригаду безпілотних систем.

У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - ПлахутаКомандування Сил ТрО ЗСУ суттєво розширило бойові спроможності бригад (фото: ТРО МЕДІА)

Брифінг став черговою зустріччю Командування Сил ТрО з представниками КАВА. Військових аташе поінформували про розвиток інновацій у Силах ТрО відповідно до рішень головнокомандувача ЗСУ.

Сторони також обговорили досвід добровольчих формувань територіальних громад, організацію національного спротиву та можливості посилення ТрО через співпрацю з країнами-партнерами. Плахута подякував їм за допомогу Силам оборони України.

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