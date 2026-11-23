Что было на встрече

На брифинге с командующим Сил ТрО ВСУ генерал-майором Игорем Плахутой представители миссии НАТО ознакомились с современным состоянием развития терробороны и профессиональной подготовкой военнослужащих рядового и сержантского состава.

Игорь Плахута проинформировал, что учебные центры Сил ТрО готовят военных по 20 специальностям, причем не только для подразделений территориальной обороны.

Сама структура обучения многоуровневая - от базовой общевойсковой подготовки до подготовки офицеров штабов и бригад.

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Также в Силах ТРО были успешно применены современные доктрины НАТО, адаптированные к реалиям современной войны.

В условиях широкомасштабного вторжения территориальная оборона прошла путь от легкой пехоты до Сил, в несколько раз нарастивших боевые способности по поражению врага за счет беспилотной составляющей.

В НАТО интересовались рекрутингом

Отдельно представители миссии Североатлантического союза интересовались системой рекрутинга в Силах ТРО.

"Мы здесь для того, чтобы не только помогать, но и учиться", - отметил командующий NSATU генерал-лейтенант Гийом Боппер.

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Напомним, миссия NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) была создана в июле 2024 года для координации поставок военной помощи, материально-технического обеспечения и подготовки украинских военных.