Посів третє місце у рейтингу "Армія+": аташе з 20 країн відвідали 150 навчальний центр Сил ТрО

Делегація Сил територіальної оборони Збройних Сил України на чолі з Командувачем генерал-майором Ігорем Плахутою та представники понад 20 країн та організацій - учасниць Київської асоціації військових аташе (КАВА) провели робочу зустріч в 150 навчальному центрі Сил ТрО ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Ключовою темою зустрічі стала система підготовки військовослужбовців Сил ТрО в умовах повномасштабної війни та впровадження сучасного бойового досвіду в навчання особового складу.

Напрями підготовки та розвиток інфраструктури

Особливу увагу учасники зустрічі приділили розвитку навчальної інфраструктури, вдосконаленню методик тренування та підвищенню професійного рівня інструкторського складу.

Адже ефективна підготовка військовослужбовців – це не лише засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а й здатність діяти впевнено, злагоджено та результативно в умовах постійних змін на полі бою.

150 навчальну базу Сил ТрО ЗСУ відвідали 20 представників КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

З огляду на швидкі зміни характеру сучасної війни особливу увагу Сили ТрО ЗСУ приділяють набуттю військовослужбовцями актуальних знань і практичних навичок, необхідних на сучасному полі бою.

Одним із таких важливих напрямів підготовки є протидія безпілотним системам противника.

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Окремо іноземним дипломатам продемонстрували роботу школи пілотів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі навчального центру.

Для військових аташе це був вже не перший візит до 150 навчального центру Сил ТрО ЗС України, що дало їм можливість безпосередньо оцінити зміни та розвиток в системі підготовки.

150 навчальну базу Сил ТрО ЗСУ відвідали 20 представників КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Хто проходить навчання та рейтинг центру

"Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем", – розповів гостям генерал-майор Ігор Плахута.

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Варто зазначити, що за результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку "Армія+" 150 навчальний центр Сил ТрО ЗС України посів третє місце у загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.

150 навчальну базу Сил ТрО ЗСУ відвідали 20 представників КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)