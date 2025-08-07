Командували ракетним ударом по Київській телевежі: СБУ оголосили підозру офіцерам РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Підозри оголосили двом військовим: генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу – командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора, а також полковнику Олегу Скітському, командиру 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил РФ.

За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару РФ по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу "повітря-земля".

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення. Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс.