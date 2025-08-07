Командували ракетним ударом по Київській телевежі: СБУ оголосили підозру офіцерам РФ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі у березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Підозри оголосили двом військовим: генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу – командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора, а також полковнику Олегу Скітському, командиру 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил РФ.
За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару РФ по Київській телевежі 1 березня 2022 року.
Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу "повітря-земля".
Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення. Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс.
СБУ знаходить виконавців ударів по Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському. Він командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.
Також раніше Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атакою ракетою "Іскандер" по Одесі у квітні 2024 року.