Командовали ракетным ударом по Киевской телебашне: СБУ объявили подозрение офицерам РФ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу и полковнику армии РФ, которые командовали ракетным ударом по Киевской телебашне в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозрения объявили двум военным: генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора, а также полковнику Олегу Скитскому, командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил РФ.

По данным следствия, оба фигуранта участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС. Как установило расследование, российская авиация ударила по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля".

В результате вражеского обстрела погибли пять гражданских людей, шестеро - получили ранения. При взрыве были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс.