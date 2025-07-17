Командував ударом "Іскандером" по Одесі: російському полковнику оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атакою ракетою "Іскандер" по Одесі у квітні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ та Офісу генерального прокурора .

"Служба безпеки зібрала доказову базу на одного із керівників збройних сил РФ, який здійснив воєнний злочин, віддавши наказ на повітряний удар по цивільній інфраструктурі Одеси 29 квітня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що внаслідок тієї атаки ворога загинуло восьмеро цивільних, серед них - малолітня дитина. Ще 23 людини отримали поранення.

За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ.



Як встановило розслідування, саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси. Для атаки окупанти застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.

Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, що розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.

Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.