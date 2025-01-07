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Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: російський полковник отримав підозру

Вівторок 07 січня 2025 15:27
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Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: російський полковник отримав підозру Фото: російський полковник, який командував ракетним ударом по Кривому Рогу, отримав підозру (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському. Він командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, фігурант перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії.

За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: російський полковник отримав підозру

Фото: російський полковник, який командував ракетним ударом по Кривому Рогу, отримав підозру (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, українські правоохоронці оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві влітку 2024 року.

Також раніше ми повідомляли, що один з очільників російської тюрми отримав заочну підозру. Він особисто брав участь у катування українських військовополонених.

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