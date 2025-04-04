Командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі: двом адміралам РФ оголосили підозру

"Служба безпеки зібрала доказову базу та висновки експертиз на росіян, які командували повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, тоді окупанти обстріляли об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, що розташовані в центральній частині портового міста. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького та Будинок Боффо.

За даними слідства, наказ на здійснення обстрілу віддав російський адмірал Віктор Соколов - командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ.

Далі його заступник - віцеадмірал Аркадій Романов - спланував ворожий удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому.

Мова йде про полковника Олексія Щербакова, який командує 15-ю окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту РФ.



Для здійснення повітряної атаки окупанти використали протикорабельну ракету середнього радіуса дії типу 3М55 "Онікс".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Соколову, Романову та Щербакову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб).