Російському генералу оголосили підозру за ракетний удар по "Охматдиту"

Російському генерал-лейтенанту оголосили підозру за обстріли Києва. Він, зокрема, наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці оголосили підозру командувачу дальньої авіації військово-Повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що російський генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів 26 червня 2022 року по Києву. Ворожі крилаті ракети Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК "Львівський квартал".

В результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень, знищено і пошкоджено припарковані автомобілі.

Також цей генерал-лейтенант причетний до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці встановили особу російського генерала, який наказав обстріляти "Охматдит". Йдеться про росіянина Сергія Кобилаша.

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша за воєнні злочини, вчинені проти українців.