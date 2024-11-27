Російському генералу оголосили підозру за ракетний удар по "Охматдиту"
Російському генерал-лейтенанту оголосили підозру за обстріли Києва. Він, зокрема, наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Правоохоронці оголосили підозру командувачу дальньої авіації військово-Повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Слідство встановило, що російський генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів 26 червня 2022 року по Києву. Ворожі крилаті ракети Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК "Львівський квартал".
В результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень, знищено і пошкоджено припарковані автомобілі.
Також цей генерал-лейтенант причетний до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці встановили особу російського генерала, який наказав обстріляти "Охматдит". Йдеться про росіянина Сергія Кобилаша.
У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша за воєнні злочини, вчинені проти українців.
Удар по "Охматдиту"
Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок масованого ракетного удару РФ у Києві було пошкоджено медичний центр "Охматдит". Це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні.
Внаслідок атаки були пошкоджені корпуси, зруйновані деякі будівлі медзакладу. Зокрема, знищено корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі.
Унаслідок обстрілу загинуло двоє осіб, серед яких дитячий лікар. Десятки людей були поранені, серед них діти.
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