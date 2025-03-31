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Наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові: двом генералам РФ оголосили підозру

Понеділок 31 березня 2025 14:33
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Наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові: двом генералам РФ оголосили підозру Фото: СБУ повідомила про заочну підозру двом російським генералам (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру двом російським генералам. Вони наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру ще двом російським генералам, які причетні до ракетного удару по Чернігову 19 серпня 2023 року.

Внаслідок атаки по драматичному театру імені Тараса Шевченка загинули семеро мирних мешканців, зокрема шестирічна дитина, а понад 200 людей отримали поранення.

За даними слідства, безпосередній наказ на удар віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько, перший заступник командувача-начальник штабу угруповання військ ЗС РФ "Захід".

Наказали ударити &quot;Іскандером&quot; по драмтеатру у Чернігові: двом генералам РФ оголосили підозру

Він діяв за вказівкою свого керівника – генерал-полковника Євгена Нікіфорова, який вже раніше отримав заочну підозру від СБУ.

Для реалізації злочинного наказу Зусько доручив начальнику управління ракетних військ угруповання, генерал-майору Олександру Драговаловському, нанести удар. Окупанти застосували ракету "Іскандер-М", випущену з Курської області РФ.

Окрім жертв серед цивільних, вибух пошкодив житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі містян.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Зуську та Драговаловському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Підозри російським генералам

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заочно оголосила підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову.

Він був відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників.

Також російському генерал-лейтенанту оголосили підозру за обстріли Києва. Він, зокрема, наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

До того ж підозру оголосили російському генералу Володимиру Селівьорстову. Він командував операцією, щоб захопити Київ за три дні.

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Служба безпеки України Російська Федерація Чернігів
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