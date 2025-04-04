Командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе: двум адмиралам РФ объявили подозрение

"Служба безопасности собрала доказательную базу и выводы экспертиз на россиян, которые командовали воздушными ударами по Одессе 5 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как известно, тогда оккупанты обстреляли объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в центральной части портового города. В результате вражеской атаки были повреждены исторические здания, в частности Дворец Потоцкого и Дом Боффо.

По данным следствия, приказ на осуществление обстрела отдал российский адмирал Виктор Соколов - командующий Черноморского флота военно-морского флота РФ.

Далее его заместитель - вице-адмирал Аркадий Романов - спланировал вражеский удар и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному.

Речь идет о полковнике Алексее Щербакове, который командует 15-й отдельной береговой ракетной бригадой Черноморского флота РФ.



Для осуществления воздушной атаки оккупанты использовали противокорабельную ракету среднего радиуса действия типа 3М55 "Оникс".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Соколову, Романову и Щербакову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий по предварительному сговору группой лиц).