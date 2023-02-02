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Командувач оборони Києва пояснив, навіщо Росія перекидає військових в Білорусь

Фото: Олександр Павлюк, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Поки що усі бойові частини, які створила Росія в Білорусі - були пізніше перекинуті на схід. Кремль використовує територію свого союзника для відновлення техніки й навчання солдат.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як пояснив Павлюк, наразі ЗСУ не бачать угруповання, яке б могло загрожувати наступом на київському напрямку. Один з підрозділів росіян, який було сформовано на території Білорусі, пізніше було передислоковано назад на територію Росії, поруч з Луганською областю.

"Ймовірно, він (підрозділ, - ред.) буде застосовуватися саме там. У Білорусі також відбувається створення нових російських підрозділів. Проте поки всі бойові частини росіян йдуть на схід", - додав командувач угруповання сил і засобів оборони Києва.

За словами Павлюка, Росія використовує ресурси Білорусі для підготовки нових частин й відновлення техніки.

"До того ж ми спостерігаємо у тому числі й демонстраційні дії з переміщення особового складу та техніки територією Білорусі. Основна мета таких дій – відволікти нас від сходу та змусити тримати відповідне угруповання військ на кордоні з Білоруссю", - заявив Павлюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Росія перекинула до Білорусі нові підрозділи для підготовки.

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